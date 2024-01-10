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12:30, 10 января 2024
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Резко ухудшилось самочувствие во время чтения сценария: звезда турецких сериалов умерла от инсульта

Звезда турецких сериалов Алган умерла на 87-м году жизни после чтения сценария .

Резко ухудшилось самочувствие во время чтения сценария: звезда турецких сериалов умерла от инсульта

© Freepik

Турецкая актриса Айлан Алган, прославившаяся благодаря сериалу «Последний гарем», умерла в возрасте 86 лет. Самочувствие знаменитости резко ухудшилось во время чтения сценария, передает TRT.

Алган почувствовала недомогание, и ей вызвали скорую помощь. В итоге было принято решение о госпитализации знаменитости. В больнице врачи делали все возможное, чтобы спасти звезду турецких сериалов, однако помочь ей не удалось. Смерть Алган наступила 4 января. Причиной ухода из жизни стал инсульт.

Актриса получила профильное образование в Нью-Йорке. Затем в 1961 году она дебютировала на родине в драме «Жаворонок». Позже вместе с мужем она перебралась в Берлин, где играла в театре четыре сезона. Помимо актерской деятельности, Алган занималась пением.

Ранее стало известно о смерти автора романа «Магомед, Мамед, Мамиш» Чингиза Гусейнова. Ему было 94 года.

Источник фото:Freepik
Источник:TRT
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
актриса
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