Резко ухудшилось самочувствие во время чтения сценария: звезда турецких сериалов умерла от инсульта

Турецкая актриса Айлан Алган, прославившаяся благодаря сериалу «Последний гарем», умерла в возрасте 86 лет. Самочувствие знаменитости резко ухудшилось во время чтения сценария, передает TRT.

Алган почувствовала недомогание, и ей вызвали скорую помощь. В итоге было принято решение о госпитализации знаменитости. В больнице врачи делали все возможное, чтобы спасти звезду турецких сериалов, однако помочь ей не удалось. Смерть Алган наступила 4 января. Причиной ухода из жизни стал инсульт.

Актриса получила профильное образование в Нью-Йорке. Затем в 1961 году она дебютировала на родине в драме «Жаворонок». Позже вместе с мужем она перебралась в Берлин, где играла в театре четыре сезона. Помимо актерской деятельности, Алган занималась пением.

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