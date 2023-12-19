Умер стилист Роман Смирнов, работавший с Ольгой Бузовой и Анфисой Чеховой. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог Романа.

В соцсети Смирнова появился пост, сделанный его друзьями: «Невыполнимая утрата тебя». Первой о трагедии узнала экс-участница шоу «Дом-2» Александра Черно. Блогерша отметила, что ей тяжело поверить в смерть Романа: их последний разговор состоялся совсем недавно.

«Рома — талантище. Недавно же разговаривали…», — высказалась Черно.

Что стало причиной смерти стилиста — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Напомним, что Роман прославился благодаря проекту «Дом-2». Его часто приглашали на передачу, где он занимался преображением участников. Также Смирнов работал с Ольгой Бузовой, Анфисой Чеховой, Екатериной Гусевой и Анастасией Крайновой.

Ранее мы писали о том, что умерла 94-летняя народная артистка РФ Александра Жигалова. Прощание с Жигаловой состоится 20 декабря в 12:00 в часовне больницы имени Пирогова в Оренбурге. Подробности смотрите в этой статье.