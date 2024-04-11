Умер спортсмен и актер О. Джей Симпсон, которого судили за убийство жены. Об этом в соцсетях сообщила семья актера.

Уточняется, что О. Джею Симпсону было 76 лет. Он скончался после длительной болезни.

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он умер в окружении своих детей и внуков», — рассказали родные звезды.

Джеймс Симпсон сыграл роль детектива Нортберга в знаменитой трилогии «Голый пистолет». Он также занимался американским футболом. Широкую известность Симпсон получил после того, как ему предъявили обвинения в убийстве жены и случайного свидетеля преступления.

В 1995 году Симпсона оправдал суд присяжных благодаря дорогостоящим и профессиональным адвокатам, которых прозвали «сказочной упряжкой» — среди защитников спортсмена тогда был отец Ким, Кортни и Хлои Кардашьян. В 2008 году на О. Джея Симпсона завели новое дело — его обвинили в вооружённом ограблении и похищении людей. Суд приговорил его к 33 годам заключения, однако актер досрочно освободился в 2017 году.

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