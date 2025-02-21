Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Скончался создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов. Его не стало в пятницу 21 февраля.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Европейской медиагруппы».

Причины смерти не уточняются. Компания выразила соболезнования родным Михайлова.

«Это большая утрата для каждого из нас», - сообщили в ЕМГ.

Михайлов около 30 лет работал в индустрии. В 2003 году запустил Дорожное радио». До 2023 года он занимал пост программного директора. Затем принимал участие в проекте как консультант. Именно при Михайлове радио стало лидером в Петербурге и на национальном рынке, говорится в некрологе.

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