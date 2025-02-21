Опубликовано 21 февраля 2025, 14:001 мин.
Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
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Скончался создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов. Его не стало в пятницу 21 февраля.
Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Европейской медиагруппы».
Причины смерти не уточняются. Компания выразила соболезнования родным Михайлова.
«Это большая утрата для каждого из нас», - сообщили в ЕМГ.
Михайлов около 30 лет работал в индустрии. В 2003 году запустил Дорожное радио». До 2023 года он занимал пост программного директора. Затем принимал участие в проекте как консультант. Именно при Михайлове радио стало лидером в Петербурге и на национальном рынке, говорится в некрологе.
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