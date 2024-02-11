Пел на выдуманном языке: ушел из жизни музыкант и участник рок-группы Can Дамо Судзуки

Певец японского происхождения Дамо Судзуки, который возглавлял новаторскую рок-группу Can во время ее творческого пика, скончался на 75-м году жизни. Смерть музыканта подтвердили в соцсетях его друзья, передает Российская газета.

Из-за чего оборвалась жизнь певца, пока не сообщается. Однако прежде у Судзуки диагностировали рак толстой кишки. Опасное заболевание было обнаружено еще в 2014 году.

Дамо родился в Японии. На родине он пробыл совсем недолго — уже будучи подростком он начал путешествовать по Европе и жить в коммунах хиппи. Через некоторое время на юношу обратили внимание основатели Can Чукай и Либезайт.

Позже Дамо в рамках этой группы создал свой импровизационный стиль пения: артист смешивал слова на английском, японском и добавлял их из выдуманных языков. Обретя славу, Судзуки покинул музыкальный коллектив, а спустя много лет вернулся и представил собственное творение — объединение Damo Suzuki Band и музыкальный лейбл Damo's Net Work.

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