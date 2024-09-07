Умер солист екатеринбургской рок-группы «Хорошо» Алексей Тарасов. Об этом сообщили в соцсетях.

В официальном сообществе рок-группы «Хорошо» сообщили о смерти солиста коллектива Алексея Тарасова. Музыкант скончался 6 сентября. Причина смерти не раскрывается.

«Сегодня ушел из жизни наш друг Алексей Тарасов. Автор песен, композитор, солист и фронтмен группы "Хорошо". В прошлом басист групп "Хаер", "Сечень", "Красносолнышко", "Весёлые Бомбардировщики" и "Дваразашакур". Помним. Любим. Скорбим», — сказано в некрологе.

Прощание с Тарасовым состоится во вторник, 10 сентября, в траурном зале морга № 40 Екатеринбурга. Всех поклонников творчества музыканта также пригласили на поминальный обед. Участники рок-группы попросили поддержать родных Тарасова финансово.

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