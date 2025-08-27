Умер снявший фильм о Елизавете II режиссер Рольф Зеельман-Эггеберт

Умер немецкий актер, телеведущий и режиссер Рольф Зеельман-Эггеберт, которого еще называли «экспертом по аристократам». Мужчина ушел из жизни в возрасте 88 лет в Гамбурге. Об этом сообщается на сайте IMDb.

По данным источника, знаменитость умер в силу преклонного возраста.

Он родился в Берлине в 1937 году и начал свою карьеру в медиа в 19 лет. Со временем журналист стал одним из ведущих в своей стране экспертов по жизни особ голубых кровей и европейской аристократии, включая британскую королевскую семью.

Зеельман-Эггеберт был лауреатом ряда наград и оставил большое наследие в мире телевидения. Помимо прочего Рольф вел прямые репортажи с похорон принцессы Дианы и свадьбы принца Уильяма, снял 11-серийное шоу «Королевские семьи: Портреты европейских монархов» и пятисерийный фильм о Елизавете II.

Он также был отцом кинопродюсера Адель Зеельман-Эггеберт.

