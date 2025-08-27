Умер покоривший хит-парады песней о сосиске шведский певец Бенгт Пегефельт

Умер автор хита о сосиске, шведский музыкант, певец, гитарист, автор песен, поэт и композитор Бенгт Гуннар Пегефельт. Об этом сообщил портал Discogs.

Родственники подтвердили новость о смерти певца. Причиной ухода из жизни стала долгая болезнь. Семья не стала озвучивать диагноз.

Всего одна песня принесла Пегефельту национальную славу. Его трек Köppäbävisan в 1981-м возглавил национальные чарты. Это была шуточная композиция, текст которой написан на одном из локальных диалектов и излагал историю некоего человека, который угрожает покончить с собой, если не получит сосиску.

Композиция стала настоящим феноменом: в хит-параде местного радио трек держался десять недель и простоял бы дольше, но существовавшие на тот момент правила запрещали одной песне находиться в лидерах списка дольше этого срока.

На волне сумасшедшего успеха Бенгт в том же году отправился в турне, которое проспонсировала одна из колбасных компаний страны. Далее у трека появились кавер-версии, которые лишь укрепили его статус в поп-культуре Швеции.

