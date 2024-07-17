Умер скандально известный экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

На 70-м году жизни в Москве скончался бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров. О его смерти пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

1 июля журналист вызвал скорую помощь, сообщив медикам, что он упал у себя дома. В больнице у Шмарова диагностировали переломы ребер и инсульт. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию, где врачи более двух недель боролись за его жизнь. Но днем 16 июля скончался.

Экспертам предстоит выяснить точную причину смерти журналиста.

Шмаров более года возглавлял редакцию «Ведомостей». За это время издание покинули около 10 сотрудников, включая руководителей трех отделов. СМИ ему приписывали роман с блогершей Леной Миро, которая якобы разбилась в ДТП в США весной этого года, однако официального подтверждения данной информации нет.

Ранее во Флориде скончался американский сценарист и продюсер Дэвид Локери. Причиной смерти 71-летнего кинематографиста стал рак кожи.