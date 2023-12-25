Умер самый известный в мире кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов

Самый известный в мире кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов умер на 92-м году жизни в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело советского режиссера и сценариста без следов насильственной смерти обнаружили утром в его квартире на площади Рогожской заставы в Таганском районе столицы. На место приехали медики и полиция.

По предварительным данным, предварительная причина смерти режиссера — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точная информация будет известна после вскрытия.

Язгельды Саидов за свою карьеру снял 38 фильмов и написал 11 сценариев. Его фильм «Мужское воспитание 1981 года получил призы на международных кинофестивалях в Германии, Италии, Франции, Эквадоре и дважды — в Португалии.

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