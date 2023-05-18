Умер Рустам Уразаев: актерское сообщество оплакивает очередную утрату

18 мая не стало 65-летнего актера Рустама Уразаева. Причина смерти на момент публикации неизвестна.

Об очередной утрате в актерском сообществе сообщила «Российская газета».

Уразаев – уроженец Ташкента. Он начал карьеру в середине 70-х, будучи подростком.

На счету актера несколько десятков проектов, включая сериалы «Глухарь», «Знахарь», «Псевдоним «Албанец». Он снял эпизоды картин «След», «Паутина», «Меч».

Ранее мы писали о смерти режиссера Евгения Козловского. Он пострадал при пожаре, который возник вследствие короткого замыкания кондиционера.

Козловский находился в квартире один и не мог выбраться. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 15 мая режиссера не стало.