Умер Рустам Уразаев: актерское сообщество оплакивает очередную утрату
Умер 65-летний актер из сериалов «Глухарь» и «Знахарь» Рустам Уразаев.
Фото: Freepik
18 мая не стало 65-летнего актера Рустама Уразаева. Причина смерти на момент публикации неизвестна.
Об очередной утрате в актерском сообществе сообщила «Российская газета».
Уразаев – уроженец Ташкента. Он начал карьеру в середине 70-х, будучи подростком.
На счету актера несколько десятков проектов, включая сериалы «Глухарь», «Знахарь», «Псевдоним «Албанец». Он снял эпизоды картин «След», «Паутина», «Меч».
Ранее мы писали о смерти режиссера Евгения Козловского. Он пострадал при пожаре, который возник вследствие короткого замыкания кондиционера.
Козловский находился в квартире один и не мог выбраться. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 15 мая режиссера не стало.