Раскрыта настоящая причина смерти театрального актера Ильи Устюжанинова

40-летний актер театра «Камерная сцена» Илья Устюжанинов умер в результате обширного инсульта. Об этом сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Источник отметил, что в 2015 году у актера действительно обнаружили рак — лимфому третьей стадии. Но Устюжанинову удалось победить болезнь. Онкология не стала причиной смерти артиста, как ранее писали СМИ.

«Он вылечился и находился в очень твердой ремиссии. Уже в конце 2015 года лимфомы не было от слова „совсем“. Мы каждый год проверялись, у него были прекрасные анализы», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, знакомые и близкие артиста сумели собрать денежные средства на его лечение в 2015 году. После Илья полностью исцелился от недуга. Поэтому смерть Устюжанинова стала полной неожиданностью для родственников и близких.

Артист умер 4 марта на 41-м году жизни. Он запомнился зрителям по образам Белугина в «Женитьбе Белугина», Вакулы в «Ночи перед Рождеством», Селифана в «Мертвых душах», Емели в сказке «По щучьему велению» и другими ролями.