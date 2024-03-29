Причиной смерти американской актрисы Дженнифер Лик стало редкое заболевание

Американская актриса Дженнифер Лик скончалась во Флориде в результате редкого нейродегенеративного заболевания головного мозга. Ей было 73 года.

По данным портала IMDb, артистка последние семь лет боролась с прогрессирующим надъядерным параличом.

Дженнифер Лик ушла из жизни еще 18 марта, однако о ее смерти стало известно только сейчас.

Кинематографическая карьера Дженнифер началась в 1960-х годах. Актриса сыграла в фильмах «Путеводный свет», «Другой мир», «Глаз кота» и других картинах.

Ранее стало известно о смерти директора Хабаровского филиала «Микрохирургии глаза» Минздрава России Олега Коленко. Ему было 63 года. По предварительным данным, мужчина захлебнулся рвотными массами во время командировки в Москве.