Умер рок-музыкант Терри «Суперлегкие» Рид, одежды отказавшийся петь в Led Zeppelin и Deep Purple

На 76-м году жизни скончался известный британский гитарист, певец и автор песен Терри Рид. Артист скончался после продолжительной борьбы с раком, сообщает MusicRadar.

Легендарный музыкант, известный также как Терри «Суперлегкие» за его уникальные вокальные данные, в прошлом месяце был вынужден отменить свой тур. Причина — проблемы со здоровьем, «возникших в результате недавнего лечения от рака».

Терренс Джеймс Рид родился в 1949 году в Хантингдоне, Англия. В 1961-м году начал профессиональную карьеру музыканта. Записал несколько сольных пластинок. Помимо этого, часто выступал в качестве сессионного музыканта с другими артистами.

Певец был настолько решителен в выборе собственного пути, что однажды отказался стать участником знаменитых рок-групп Led Zeppelin и Deep Purple. Сперва он отклонил предложение гитариста Джимми Пейджа, затем — Ричи Блэкмора.

Американский блюз-рок-гитарист Джо Бонамасса почтил память британского коллеги в соцсети.

«Прощай, мой друг. Для меня было честью знать тебя как друга и музыкального наставника. Я буду скучать по нашим посиделкам и историям в Палм-Спрингс», — написал исполнитель.

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