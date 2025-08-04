Фронтмен группы Junkyard Давид Роуч умер «в объятиях жены» на 60-м году жизни

Вокалист и основатель американской хэви-метал-группы Junkyard Дэвид Роуч скончался в возрасте 59 лет. За две недели до смерти музыкант женился на своей партнерше Дженнифер, пишет Mirror.

Сообщается, что артист долгое время боролся с агрессивной плоскоклеточной карциномой (рак кожи — прим. ред.), которая поразила его голову, шею и горло. О состоянии Дэвида стало известно в июне 2025 года, когда у него появились такие симптомы, как «лихорадка и кашель». По словам его супруги, это было «трудное время» для их семьи.

Смерть Роуча также подтвердили на официальном сайте группы Junkyard.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Дэвида Роуча. После мужественной борьбы с раком Дэвид мирно скончался прошлой ночью у себя дома, в любящих объятиях своей жены. Он был талантливым художником, артистом, автором песен и певцом, но прежде всего — преданным отцом, мужем и братом. Мы мысленно поддерживаем всю семью Роуч и всех, кто его любил», — написали в соцсети другие участники коллектива.

Группа Junkyard была создана в Лос-Анджелесе в 1987 году. В состав вошли участники других проектов: Minor Threat, Big Boys, Decry и Dag Nasty. Коллектив работал в разных жанрах, от глэм-метала до хеви- и трэш-метала. Музыкантов часто сравнивали с Guns N' Roses.

В 1989 году вышел дебютный одноименный альбом группы. В начале 1990-х годов команда часто появлялась в списке топ-200 Billboard. Два сингла проекта также попадали в топ-50. Junkyard распались в 1992-м, однако в 2000 году состоялся реюнион. Коллектив существует по сей день.

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