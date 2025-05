Умер рок-музыкант Джеймс Бейкер

Умер 71-летний барабанщик группы The Victims Джеймс Бейкер. Австралийский музыкант и автор песен боролся с раком печени. Об этом сообщает Billboard.

По данным источника, знаменитость ушел из жизни 5 мая в своем доме. 10 лет назад у музыканта обнаружили терминальную стадию рака печени. Прогнозы были неутешительные, врачи думали, что мужчина проживет не более года.

Несмотря на тяжелое заболевание, Бейкер давал концерты и записывал музыку. В 2024 году у него вышел первый сольный альбом Born To Rock.

Поклонники помогали кумиру с расходами на лечение. Так, в прошлом году был открыт сбор на помощь. Фанаты собрали 30 тысяч долларов. Кроме того, звезде оказывали паллиативную помощь.

Напомним, что Джеймс входит в число самых популярных рок-барабанщиков Австралии. За свою карьеру он играл в группах: The Victims, The Scientists, Hoodoo Gurus, Beasts of Bourbon.

Ранее мы писали о том, что умер известный французский музыкант Виктор Авиат.