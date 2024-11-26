Скончалась советская балерина, народная артистка РСФСР Галина Борейко

Скончалась российская и советская балерина, народная артистка РСФСР Галина Борейко. Соответствующая информация появилась на сайте Челябинского театра оперы и балета им. Глинки, где служила женщина.

85-летней балерины не стало 26 ноября. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Прощание состоится 30 ноября в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки. Начало в 11:00.

Галина Борейко являлась выпускницей Ленинградского хореографического училища имени Вагановой. Она стала одной из первых артисток челябинской балетной труппы и 27 лет выступала на сцене. Ей удалось станцевать более 30 классических балетных партий в «Дон Кихоте», «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Шурале» и других.

В 1984 году Борейко заняла должность педагога-репетитора. В 1986—1987 годах работала художественным руководителем балета театра.

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