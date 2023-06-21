Умер режиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для группы «Чайф»

Кирилл Котельников, 58-летний екатеринбургский режиссер и документалист, скончался. Он снимал клипы многим рок-музыкантам, среди которых группа «Чайф», «Агата Кристи», а также немецкий коллектив Bad Boys Blue.

О смерти Котельникова сообщает Ura.ru со ссылкой на официальную страницу группы «Чайф» в соцсети.

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл», — пишут на официальном сайте группы «Чайф».

Среди работ Котельникова есть фильмы: «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «Картонная пристань».

Одним из последних проектов умершего был сериал «Гриша Субботин». Кстати, сценарием и продюсированием фильма занимался Евгений Горенбург, директор фестиваля «Ночь музыки».

Кириллу удалось поработать со многими известными артистами. К примеру, в фильме Котельникова «Картонная пристань» снимался известный актер Михаил Ефремов.

В 1996 году Кирилл снимал клип для группы Bad Boys Blue на песню «Anywhere». Для съемок они поехали на границу Европы и Азии, а также побывали в настоящей российской тюрьме.

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