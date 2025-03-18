Умер режиссер и телеведущий Ярослав Востри. В конце января мужчине исполнилось 94 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежное радио.

По данным источника, Востри ушел из жизни 18 марта. Он был известным чехословацким и чешским драматургом, режиссером, сценаристом, телеведущим, публицистом. Также он работал в качестве критика, педагога и занимался театральной деятельностью.

Информации о причине смерти Ярослава и дате похорон пока нет.

Известно, что Востри родился в 1931 году. Он учился в пражской Академии исполнительских искусств, где выбрал для себя театроведение и драматургию. В 1956 году стал автором и редактором в чехословацких изданиях, которые писали о театрах. Далее он связал свою жизнь с Государственным театром-студией.

Отмечается, что по пьесе мужчины Иржи Менцель снял комедию «Трое в нем».

Ранее мы писали о том, что испанский актер Армандо Агирре умер на 93-м году жизни. Он известен по таким картинам как: «Гамлет, принц датский», «Выжженный город».