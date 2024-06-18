Умер режиссер Большого театра Валерий Федоренко

Умер режиссер Камерной сцены имени Бориса Покровского Валерий Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра.

Федоренко скончался в Москве на 62-м году жизни. Информация о причине смерти режиссера в настоящий момент отсутствует. Дату и место прощания с Валерием сообщат позднее.

«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссер Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», - сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, Валерий Федоренко является выпускником Астраханской государственной консерватории и Российского института театрального искусства — ГИТИС (факультет музыкального театра). С 1996 года выступал солистом (бас). В 2011 году занял пост режиссера Камерного музыкального театра, в 2018 году — режиссера Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра.

Он также был музыкальным руководителем Московского Губернского театра, членом попечительского совета Культурного фонда «Алые Паруса».

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