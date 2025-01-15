Опубликовано 15 января 2025, 17:291 мин.
Умер режиссер балета и брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев
Режиссер балета и брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод умер в 87 лет.
© Гусева Евгения/Komsomolskaya Pravda/East News
Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Он был артистом балета Большого театра, а затем режиссером по составам – работал там с 1956 года.
О смерти сообщает ТАСС.
Новость о его смерти появилась вечером 15 января в 17:08.
«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев», - рассказали агентству в пресс-службе театра. При этом причина смерти не называлась.
Как уточняет Telegram-канал Mash, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Известно, что в ноябре Всеволода Немоляева госпитализировали с травмой головы. Он упал дома и ударился о стеклянный шкаф, осколки рассекли кожу на голове, так что пришлось накладывать швы.