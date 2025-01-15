Умер режиссер балета и брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев

Умер брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. Он был артистом балета Большого театра, а затем режиссером по составам – работал там с 1956 года.

О смерти сообщает ТАСС.

Новость о его смерти появилась вечером 15 января в 17:08.

«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев», - рассказали агентству в пресс-службе театра. При этом причина смерти не называлась.

Как уточняет Telegram-канал Mash, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что в ноябре Всеволода Немоляева госпитализировали с травмой головы. Он упал дома и ударился о стеклянный шкаф, осколки рассекли кожу на голове, так что пришлось накладывать швы.