Умер рэпер и актер Chino XL

Умер рэпер и актер Дерек Эммануэль Барбоза, выступающий под псевдонимом Chino XL. Мужчине было 50 лет. Об этом сообщает зарубежное издание Rapreviews.

По данным источника, музыканта не стало в минувшее воскресенье, 28 июля 2024 года. В публикации нет информации о том, что стало причиной смерти знаменитости.

«В мире рэпа снова произошла трагедия. Chino XL (Дерек Барбоза) было всего 50 лет», – говорится в сообщении.

Исполнитель из Бронкса начал карьеру рэпера в 1990-х годах. За годы творчества он выпустил четыре сольных студийных альбома. В 2000-х мужчину заинтересовал мир кино. Так, он снялся в фильме «Алекс и Эмма» с Люком Уилсоном и Кейт Хадсон. Он также участвовал в съемках таких сериалов, как «Рино 911!» и «CSI: Место преступления Майами».

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