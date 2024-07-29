Раскрыта причина смерти певицы Шинейд О'Коннор, потерявшей сына

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла из-за болезни легких и бронхиальной астмы. Такая запись появилась в свидетельстве смерти звезды, которой не стало 26 июля 2023 года. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.

По данным источника, свидетельство о смерти артистки оформил ее первый муж и близкий друг О'Коннор Джон Рейнолдс. Он сделал это в Лондоне 24 июля 2024 года. В документе сказано, что причиной ухода из жизни 56-летней исполнительницы стало «обострение хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей».

В январе в СМИ появилась информация о том, что смерть Шинейд О'Коннор не имела криминальный характер, а наступила по естественным причинам. В ранних интервью сама певица рассказывала о том, что ведет борьбу с психическими заболеваниями и даже задумывалась о смерти, особенно после потери 17-летнего сына. После она удалила эту тревожную запись в соцсетях и принесла извинения.

Именно поэтому после смерти певицы решено было провести расследование.

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