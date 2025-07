Умер последний участник просуществовавшей более 60 лет группы Danny & the Juniors Фрэнк Маффей

Скончался основатель и солист группы Danny & the Juniors, американский певец Фрэнк Маффей. О его смерти сообщается на сайте ритуальной организации D’Anjolell Memorial Homes & Crematory.

В некрологе, посвященном артисту, сообщается, что он умер в окружении семьи на 86-м году жизни.

Фрэнк Маффей вырос в Филадельфии. В 1950-х начал заниматься музыкой и стал одним из основателей легендарной рок-н-ролл группы Danny & the Juniors. В 1957 году хит коллектива At the Hop занял первое место в чартах, а в следующем году композиция Rock and Roll Is Here to Stay покорила музыкальные рейтинги.

«Золотые хиты» группы создал именно Фрэнк Маффей. Эти композиции прочно вошли в историю музыки. Всего коллектив существовал на протяжении 64 лет с 1955 по 2019 годы. Маффей стал последним ушедшим из жизни ключевым участником группы. На данный момент ключевые музыканты Danny & the Juniors мертвы.

Прощание с артистом пройдет 25 июля в частном порядке.

Ранее умер 92-летний продюсер Винс Каландра, который вывел в люди легендарный коллектив The Beatles.