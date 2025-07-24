Давал наставления Джиму Моррисону и Мику Джаггеру: умер Винс Каландра, который вывел в люди The Beatles

Легендарная фигура американского развлекательного ТВ и продюсер Винс Каландра ушел из жизни. Он скончался на 92-м году в своем доме в силу естественных причин, передает The Hollywood Reporter.

Каландра, будучи опытным телевизионщиком, трудился как над шоу, так и над игровыми сериалами. Последними его проектами стали — «Касл-Рок» по Стивену Кингу, экранизация «Острых предметов» Гиллиан Флинн и «Шоу Рена и Стимпи», которое называют бриллиантом абсурдистской анимации.

Также Винс известен как человек, который внес значительный вклад в карьеру группы The Beatles. Он давал ценные наставления молодым Джиму Моррисону и Мику Джаггеру.

Ранее сообщалось о смерти актера Рене Кирби. Он с рождения страдал расщеплением позвоночника. Также артист боролся с онкологическим заболеванием.