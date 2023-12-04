Умер после тяжелой болезни отец звезды «Сладкой жизни» Анастасии Меськовой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети актриса рассказала о семейной трагедии: после продолжительной болезни скончался ее отец. Анастасия со слезами на глазах заявила, что его кончина была ожидаема.

«Думала, что будет легче, поскольку в какой-то степени ожидаемо. Совсем не легче. Мой папа ушел», — эмоционально высказалась артистка.

Валерий Меськов был ученым и педагогом в МПГУ. В университете подтвердили новость о его смерти.

Напомним, что Анастасия является солисткой Большого театра. С 1993 года она снимается в кино. Артистка запомнилась публике благодаря участию в таких проектах, как «Сладкая жизнь», «Троцкий», «Метод Фрейда».

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