Скончался автор советских шлягеров, поэт-песенник Анатолий Горохов, об этом сообщает Экспресс газета.

Анатолий Горохов умер 30 ноября на 86-м году жизни. Сообщается, что поэт скончался от воспаления легких. Близкие Горохова пожелали проститься с родственником в узком семейном кругу, поэтому похороны пройдут в закрытом режиме.

Анатолий Горохов являлся автором более чем 25 советских песен. Самыми знаменитыми из них стали «Королева красоты» в исполнении Муслима Магомаева и «Наша служба», которая стала неформальным гимном сначала советской, а потом и российской милиции.

Кроме того, Горохов записывал песни в своем исполнении. Так, он участвовал в озвучивании советского мультфильма «Бременские музыканты», пел вместе с Аидой Ведищевой песню «Чунга-Чанга».

Ранее мы писали о том, что умер известный российский композитор Алексей Ларин. Он был автором музыки к кино- и телефильмам и произведениям для детей.