Умер после продолжительной болезни основатель группы Savage Крис Брэдли

В Великобритании скончался музыкант Крис Брэдли, основатель и бас-гитарист группы Savage. Об этом сообщает издание MetalItalia.

По данным источника, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Артист ушел из жизни 6 ноября.

Брэдли создал группу Savage в 1978 году, когда ему было всего 16 лет. Коллектив стал одним из ярких представителей «Новой волны британского хэви-метала». Уже в 1980 году молодые музыканты записали свою первую демо-кассету, а спустя год выпустили дебютный альбом. Считается, что Savage были одними из первых, кто играл спид- и трэш-метал в Великобритании.

Группа распалась в 1986 году, но в 1995-м музыканты воссоединились. Последний студийный альбом Savage вышел в 2015 году.

Музыкальную династию продолжил сын Криса, который также играл в группе отца на гитаре.

