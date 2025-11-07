Умер музыкант и композитор Джим Селф, записавший более 1500 саундтреков

Стало известно о смерти музыканта и композитора Джеймса Мартина «Джима» Селфа. Он записал более 1500 саундтреков к голливудским фильмам.

О смерти сообщает «Российская газета».

Селф играл на тубе. Его карьера началась в 1960-е годы. Музыканта в основном привлекала классическая музыка, хотя он играл также джаз, поп, рок-н-ролл. Выступал в ансамблях, оркестрах и сольно. Имеет несколько наград.

Игра Селфа звучит в таких известных фильмах, как «Звездные войны», «Форсаж», «Пираты Карибского моря», «Трансформеры».

Ранее сообщалось о смерти оскароносного режиссера Питера Уоткинса. Ему было 90 лет. Кинодеятель ушел из жизни в больнице во Франции, в европейской стране он проживал последние 25 лет.