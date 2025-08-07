Умер после борьбы с раком 80-летний британский актер Норман Эшли
© Freepik
Британский актер Норман Эшли умер на 81-м году жизни. В конце мая артист отмечал юбилей, но уже тогда тяжело болел. Подробности выяснил The Sun.
Представители Нормана подтвердили в беседе с журналистами информацию о его смерти. Они сообщили, что актер скончался в госпитале. Причиной кончины стал рак, с которым Эшли долгое время пытался бороться.
За несколько лет до смерти артист практически перестал сниматься в кино. Последний проект с его участием вышел еще в 2017 году. Но до завершения карьеры Норман успел появиться в более 100 картинах. Среди них «Бессмертная история», «Перекрестный заговор», «Пьеса дня», «Слепой ужас», «Королевский суд», «Зодиак», «Я, Клавдий», «Белая принцесса» и многие другие. Преимущественно Эшли принимал участие в работе над сериалами.
Отметим, что актер был трижды женат. Одной из его супруг была актриса Милисент Мартин из сериала «Кости».
Ранее умерла американская певица Нэнси Кинг. Ей было 85 лет.