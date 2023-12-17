Умер популярный актер из сериалов «Клиника» и «Декстер»

На 94-м году жизни умер американский актер Джек Аксельрод, которого зрители запомнили по сериалам «Клиника», «Офис» и «Анатомия страсти». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Артист скончался еще 28 ноября, но о его смерти стало известно только накануне. До своего дня рождения Аксельрод не дожил всего два месяца.

Впервые актер появился в картине «Бананы» Веди Аллена в 1971 года. Также он снимался в сериалах «Красота внутри», «Американская семейка», «Меня зовут Эрл». Его фильмография насчитывает около 90 пунктов.

Большую известность актеру принести роли в сериалах «Декстер», «Анатомия страсти», «Клиника», «Офис», «Все любят Рэймонда» и «Бесстыжие».

Аксельрод вышел на пенсию, когда ему исполнилось 90 лет. О причинах смерти артиста не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что известный английский актер Стив Холливелл скончался на 78-м году жизни. Подробности читайте в этой статье.