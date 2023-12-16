Перенес операцию на сердце и прошел курс лечения от алкоголизма: умер актер Стив Холливелл

Английский актер Стив Холливелл, известный по ролям в кино, театре и на телевидении, скончался в 77 лет. Артист ушел из жизни накануне, 15 декабря, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Холливелл начал актерскую карьеру в 1970-х годах. Зрителям он запомнился участием в нескольких значимых проектах. Его можно увидеть в фильме «Нити», а также в сериале «О всех созданиях — больших и малых». Кроме того, Холливелл снимался в сериалах «Сценарий» и «Королевский суд» и фильме «Метод Крекера».

В период славы и актерской карьеры Стив имел проблемы с законом. Он отбывал наказание в тюрьме и был освобожден условно-досрочно. Также у артиста были проблемы со здоровьем: он перенес операцию на сердце и лечился от алкоголизма.

Ранее стало известно о смерти 75-летнего нидерландского актера Джима ван дер Вауда. Он снялся в более чем 25 фильмах.