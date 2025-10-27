Умер польский актер из фильмов «Одинокая женщина» и «Долг» Мацей Карпиньский

Умер польский актер, сценарист и продюсер Мацей Карпиньский. Об этом сообщает база данных о кинематографе IMDb.

Карпиньский за годы своей карьеры принял участие в нескольких десятках кинопроектов. Зрителям он запомнился по ролям в таких фильмах, как «Одинокая женщина», «Долг», «Золотое руно», «Сердце на ладони», «Конец игры» и «Кинопробы». В последний раз актер появлялся на экране в 2023 году.

Помимо актерской работы, Мацей проявил себя как деятель искусства и кинобизнеса. Он был кинокритиком, писателем, драматургом и педагогом. В 1980-х годах он преподавал в университетах Соединенных Штатов Америки, а после возвращения в Польшу в 1987 году занимал руководящие посты в индустрии, в том числе был директором киностудии «Перспектива» и художественным руководителем кинофестиваля в Гдыне.

Также он делился опытом со студентами знаменитой Высшей школы кинематографии, телевидения и театра в Лодзи.

Мужчина сотрудничал с кинематографистами Украины, Германии, Франции и Венгрии.

Мацей Карпиньский родился 21 ноября 1950 года в Варшаве. В 1974 году он окончил факультет истории искусства Варшавского университета и начинал свою карьеру как критик, сотрудничая с различными журналами.

