Умер польский актер и певец Лешек Длугош. Об этом сообщает «Российская газета».

О смерти Лешека Длугоша рассказали в известном краковском клубе «Подвал под баранами». Актер был одним из создателей кабаре. Причина смерти артиста не раскрывается. Ему было 82 года.

Длугош родился в 1941 году в Польше. Он с детства изучал музыку. Первые публичные выступления певца прошли в Театре Хефайстос Ягеллонского университета. В 1963 году он выиграл студенческий конкурс песни в Кракове, а год спустя присоединился к кабаре «Piwnica Pod Baranami». Его дебют как поэта состоялся в 1973 году с изданием сборника Lekcje Rytmiki. В 1978 году начал карьеру сольных выступлений. Он опубликовал множество сборников стихов и текстов песен.

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