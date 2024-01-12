Умер поэт Лев Рубинштейн, сбитый машиной недалеко от своего дома

В московской больнице скончался 76-летний поэт Лев Рубинштейн. Напомним, 8 января его сбила машина в центре Москвы, недалеко от дома.

О смерти писателя сообщает сайт mk.ru со ссылкой на заявление журналисток Виктории Ивлевой и Марии Слоним.

Поэт эти дни находился в НИИ Склифосовского. Он получил серьезные травмы и был в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 12 января сообщалось, что он впал в глубокую кому. До этого ему провели сложную операцию. Прогнозов на выздоровление врачи не давали.

Водитель, сбивший поэта, был задержан. По факту происшествия возбудили уголовное дело.