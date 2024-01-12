20:26, 12 января 2024
1 мин.
Умер поэт Лев Рубинштейн, сбитый машиной недалеко от своего дома
76-летний поэт Лев Рубинштейн умер в московской больнице.
© Ivanov Sergey/East News
В московской больнице скончался 76-летний поэт Лев Рубинштейн. Напомним, 8 января его сбила машина в центре Москвы, недалеко от дома.
О смерти писателя сообщает сайт mk.ru со ссылкой на заявление журналисток Виктории Ивлевой и Марии Слоним.
Поэт эти дни находился в НИИ Склифосовского. Он получил серьезные травмы и был в крайне тяжелом состоянии.
Ранее 12 января сообщалось, что он впал в глубокую кому. До этого ему провели сложную операцию. Прогнозов на выздоровление врачи не давали.
Водитель, сбивший поэта, был задержан. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Новости партнеров
О чем говорят