Умер почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев. Ему было 82 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На сайте ФФККР подтвердили информацию об уходе из жизни Писеева. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой он боролся долгое время. Однако диагноз не уточняется.

Смерть Валентина Николаевича не стал отрицать и почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. В беседе с «Матч ТВ» он назвал сообщения в некрологах правдой.

Напомним, что Валентин Писеев возглавлял ФФККР с 1989 по 2010 год. С 2019 по 2014 год был генеральным директором ФФККР. Также с 1992 года он был членом исполкома Олимпийского комитета России.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память», - сообщили в пресс-службе организации.

Ранее умерла звезда «Сватов» Людмила Шестакова. Ей было 67 лет.