Умер перенесший операцию на сердце экс-футболист «Стяуа» Хельмут Дукадам
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Умер обладатель Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986, бывший вратарь румынского футбольного клуба «Стяуа» Хельмут Дукадам. Ему было 65 лет.
Официальная причина смерти спортсмена не раскрывается, однако известно, что у него были проблемы со здоровьем, в 2024 году Дукадам перенес операцию на сердце.
Информацию о смерти голкипера подтвердил его бывший одноклубник Марчел Пушкаш. Он опубликовал в своем блоге некролог, в котором выразил соболезнования родним и близким хоккеиста.
«Всего в 65 лет умер Хельмут Дукадам, тот, кому удалось сделать всю страну счастливой», - приводит ТАСС слова Пушкаш.
В финале Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986 Хельмут Дукадам отразил все четыре удара в серии послематчевых пенальти.
Ранее скончался югославский и словенский режиссер, сценарист, актер, музыкант Винчи Вог Анзловар. Ему был 61 год. Последние годы актер страдал от бокового амиотрофического склероза.