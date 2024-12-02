Умер перенесший операцию на сердце экс-футболист «Стяуа» Хельмут Дукадам

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986, бывший вратарь румынского футбольного клуба «Стяуа» Хельмут Дукадам. Ему было 65 лет.

Официальная причина смерти спортсмена не раскрывается, однако известно, что у него были проблемы со здоровьем, в 2024 году Дукадам перенес операцию на сердце.

Информацию о смерти голкипера подтвердил его бывший одноклубник Марчел Пушкаш. Он опубликовал в своем блоге некролог, в котором выразил соболезнования родним и близким хоккеиста.

«Всего в 65 лет умер Хельмут Дукадам, тот, кому удалось сделать всю страну счастливой», - приводит ТАСС слова Пушкаш.

В финале Кубка европейских чемпионов сезона-1985/1986 Хельмут Дукадам отразил все четыре удара в серии послематчевых пенальти.

Ранее скончался югославский и словенский режиссер, сценарист, актер, музыкант Винчи Вог Анзловар. Ему был 61 год. Последние годы актер страдал от бокового амиотрофического склероза.