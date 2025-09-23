Умер перед гастролями исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

19 сентября в Мюнхене скончался арубский музыкант Эвальд «Уолли» Уорнинг, известный своим международным хитом No Monkey. О его смерти сообщается на официальном сайте артиста.

Певец ушел из жизни всего за месяц до начала нового гастрольного тура, который должен был стартовать в октябре.

Уолли Уорнинг был многогранным музыкантом — певцом, продюсером и инструменталистом. В своем творчестве он в первую очередь ориентировался на регги, а также исполнял госпелы. За свою карьеру, длившуюся с начала 1980-х, он выпустил около двух десятков альбомов и не менее дюжины синглов.

Его творческий путь начался после переезда с родного Аруба в Нидерланды в 17-летнем возрасте. Уже в начале 80-х он отметился хитом The World Needs Love. С 1990-х годов музыкант жил и работал в Германии. Наивысшего успеха Уорнинг добился с композицией No Monkey, которая стала летним хитом и попала в чарты нескольких стран.

Помимо сольной карьеры, Уолли Уорнинг активно сотрудничал с другими артистами, выступая в качестве сессионного и гастрольного музыканта. Его дискография охватывает период с 1983 по 2019 год.

