Умер отсидевший в тюрьме за дезертирство певец Томми Хант

Умер певец Томас Джеймс Хант, выступающий под псевдонимом Томми Хант. Мужчина скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Popculture.com со ссылкой на семью звезды.

Родственники американского певца, актера и автора песен рассказали о его уходе из жизни в соцсетях. Хант известен как участник знакового R&B-проекта Flamingos, а его имя указано в Зале славы рок-н-ролла.

Близкие сообщили, что мужчина умер во сне.

Известно, что Томми родился в 1933 году. Он служил в ВВС США, но дезертировал. Мужчина говорил, что сделал это ради умирающей матери, с которой хотел провести время. За совершение преступления Ханта посадили в тюрьму, он отсидел срок.

После освобождения он переехал в Чикаго и основал группу Five Echoes, а потом стал участником Flamingos. Он был в составе коллектива во время появления хита I Only Have Eyes for You, а через два года ушел из группы. Позднее он стал успешным сольным исполнителем.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Друзья» умерла после травмы головы.