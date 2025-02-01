Оформил свыше 150 постановок: известный театральный художник Валерий Яшкулов умер в возрасте 71 года

Главный художник Сибайского государственного башкирского театра имени Арслана Мубарякова, заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Валерий Яшкулов ушел из жизни. О его смерти сообщили на странице госбаштеатра Сибая во «ВКонтакте».

По словам коллег, Яшкулов за время творческой работы создал костюмы для более чем 150 постановок различного жанра, от кукольного и драматического — до оперы и балета. Художник известен не только в Башкирии, но и за ее пределами в других регионах России.

«С творчеством Валерия Борисовича знакомы театры республик Российской Федерации: Алтай, Бурятия, Башкортостан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Татарстан, Саха-Якутия», — сообщили в группе.

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