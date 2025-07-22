Умер от тяжелой болезни на 72-м году жизни телеведущий Александр Нехорошев

Умер российский телеведущий Александр Нехорошев. Ему был 71 год. О кончине журналиста сообщила Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ», в которой он работал.

В сюжете, выпущенном каналом, рассказали, что перед смертью Нехорошев тяжело болел. Вероятно, заболевание стало причиной его ухода из жизни, однако точный диагноз неизвестен.

Отметим, что телеведущий скончался еще 5 июля. Информацию о похоронах его коллеги не сообщили.

Александр Нехорошев начал строить карьеру журналиста после окончания МГУ им. М. В. Ломоносова в 1976 году, хотя первые шаги в профессии он сделал еще в начале 70-х годов. Он был автором и руководителем популярных телевизионных программ и до 2013 года возглавлял «ННТВ».

Ранее умерла в 71 год председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Она скончалась в Москве. Причиной смерти стал рак.