Умер от сердечного приступа экс-ведущий телеигры «Форт Боярд»

Умер бывший ведущий популярной телеигры «Форт Боярд» и других шоу Патрис Лаффон. Мужчине было 84 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

«Патрис Лаффон скончался от сердечного приступа в среду утром в своем доме в (коммуне - ред.) Оппед», – говорилось в сообщении.

Отмечается, что супруга знаменитости обратилась в скорую помощь, но врачи не смогли ничего сделать. Лаффон не дожил до своего 85-летия всего несколько недель.

Мужчина был широко известен как телеведущий и с 1972 по 1989 год являлся лицом одной из самых популярных телеигр Франции Des chiffres et des lettres («Цифры и буквы»). Это шоу объявило о приостановке только в 2024 году.

Также зрители полюбили его как ведущего телеигры «Форт Боярд», «Пирамиды». Он также строил карьеру в кино и театре. В 1964 году он снялся в эпизодической роли в фильме «Жандарм из Сен-Тропе».

Напомним, что игра «Форт Боярд» впервые вышла на экраны летом 1990 года. Это французское шоу после снимали для 34 стран со своими участниками, но почти одинаковыми правилами. Местом съемок стал одноименный форт, который был построен по приказу французского императора Наполеона недалеко от города Ла-Рошель.

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