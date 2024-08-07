Умер актер из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников. Советскому и российскому артисту театра и кино было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Свободное пространство».

«Не стало нашего дорогого друга и коллеги — скоропостижно скончался Владимир Крашенинников. В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии», — отмечается в сообщении.

Владимир Крашенинников родился в городе Орел 20 сентября 1948 года. Он поступил в школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (мастерская А. М. Карева). После окончания обучения он служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. А с 1985 присоединился к труппе театра «Свободное пространство».

Впервые на экране он появился в 1978 году. Мужчина сыграл в фильмах: «Женитьба Белугина», «Тихий Дон» 2015 года.

Коллеги отмечают, что в памяти родных Владимир останется доброжелательным, оптимистичным и жизнерадостным.

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