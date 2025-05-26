Умер от рака в возрасте 76 лет известный в Израиле хореограф Яир Варди

В Израиле умер известный танцовщик и хореограф Яир Варди. 29 мая ему могло бы исполниться 77 лет.

Как сообщает Israel Hayom, артист долгое время боролся с раком. При этом подробности диагноза не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни в больнице 25 мая.

Варди считается одним из самых влиятельных хореографов в стране. Он возглавлял Центр «Сьюзан Деллал» с 1989 года. Кроме того, Варди руководил факультетом танца в Иерусалиме.

Он дебютировал в качестве танцора в 1970 году, а в 1977 году уехал в Лондон, где прожил до 1983 года. Был создателем Dance City Centre и English Dance Theatre в Ньюкасле.

Варди танцевал на одной сцене с Рудольфом Нуреевым, сотрудничал с Мартой Грэм и Джеромом Роббинсом.

Ранее умер актер Виктор Галкин, исполнивший главную роль в фильме «Черный океан». Ему было 64 года.