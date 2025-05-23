Самолет рухнул на жилые дома: погиб экс-барабанщик The Devil Wears Prada Дэниел Уильямс

В Калифорнии трагически погиб бывший барабанщик группы The Devil Wears Prada Дэниел Уильямс. Ему было 39 лет.

В ночь на 22 мая частный самолет Cessna 550, в котором находился музыкант, потерпел крушение близ аэропорта Сан-Диего. Известно, что воздушное судно пилотировал агент Дэйв Шапиро. За день до трагедии Уильямс также опубликовал фото, на котором был запечатлен за штурвалом и называл себя «вторым пилотом».

В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, среди которых оказалось три представителя Sound Talent Group.

«Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно», - приводит Billboard некролог, посвященный Дэниелу Уильямсу.

Самолет Cessna 550 рухнул на жилой квартал. На месте падения разлилось авиационное топливо и начался пожар, в результате которого пострадали жилые дома.

Ранее исполнитель хита Snow Queen Роджер Николс умер от болезни Паркинсона в 84 года. Он ушел из жизни в своем доме в Орегоне в окружении семьи.