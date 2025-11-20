Умер от рака в 80 лет певец-инвалид гаучо Жуан Лейте

Умер бразильский музыкант, певец гаучо Жуан Лейте. Ему было 80 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно, что артист тяжело болел. У него было диагностировано онкологическое заболевание. Перед смертью он был госпитализирован с обострением рака. Примечательно, что в начале года Жуан перенес операцию. Однако врачи так и не смогли спасти его жизнь.

Отметим, что карьеру в музыке Лейте начал в 1960-х годах. Он участвовал в различных фестивалях и смог стать легендой гаучо – этот стиль формировался в ХIХ веке. К слову, артист был инвалидом, но это не мешало ему выступать на сцене. Он придумал собственный способ игры на гитаре, который позволял ему делиться своим творчеством со слушателями без ограничений.

