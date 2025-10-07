Умер от рака легких исполнитель песни «Миллион алых роз» в Азии Тхэ Хиен

На 70-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких скончался знаменитый вьетнамский певец, композитор и музыкант Тхэ Хиен. Именно он сделал популярной во всей Азии вьетнамскую версию песни «Миллион алых роз», оригинал которой принадлежит Раймонду Паулсу. Об этом сообщает VN Express.

Тхэ Хиен впервые услышал композицию в 1983 году во время гастролей своего коллектива Lotus по Советскому Союзу. Вернувшись на родину, музыкант решил создать кавер-версию: по его просьбе два автора перевели и адаптировали текст на вьетнамский язык. Эта композиция в исполнении Хиена приобрела огромную популярность не только во Вьетнаме, но и в других азиатских странах, включая Южную Корею и Японию, и по сей день считается главной балладой о любви.

Тхэ Хиена за свою карьеру создал более сотни песен, из которых около сорока стали национальными хитами. Признание его заслуг перед национальной культурой было отмечено высокими государственными званиями: в 2011 году он стал Заслуженным артистом, а в 2023 году ему было присвоено звание Народного артиста.

Музыкант родился в 1955 году в Сайгоне (ныне Хошимин). Свой первый трек он написал в 1982 году, а к 1987 году уже добился статуса успешного сольного исполнителя.

