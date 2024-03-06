Умер актер из сериала «Операция „Престол"» Илья Устюжанинов

4 марта умер российский актер театра и кино Илья Устюжанинов. Ему было 40 лет.

О кончине артиста сообщил театр «Камерная сцена» в Лобне. Причины смерти не уточняются.

Актер родился в 1984 году. С 2016 года начал служить в театре «Камерная сцена». На его счету множество ролей. Впервые он сыграл Беляева в пьесе «Месяц в деревне» Ивана Тургенева. Эту работу высоко оценили зрители и эксперты: Устюжанинова номинировали «За лучшее исполнение роли» на фестивале «Русская классика».

После артист играл в детских и взрослых спектаклях. Он запомнился зрителям по образам Белугина в «Женитьбе Белугина», Вакулы в «Ночи перед Рождеством», Селифана в «Мертвых душах», Емели в сказке «По щучьему велению» и многих других.

«Илья был, как и большинство его героев, человеком скромным, добрым, с открытой душой», — сказано в некрологе.

На экране Устюжанинов дебютировал в 2023 году в шпионском сериале «Операция „Престол“».

Театр выразил соболезнования семье артиста и пообещал хранить память о нем.

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