Опубликовано 22 января 2025, 11:391 мин.
Умер от последствий инсульта первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо
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Умер первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инсульт.
Как пишет Telegram-канал Mash, похороны Жана Грегуара Сагбо состоялись на его родине в Бенине.
Мужчина получил образование в СССР, а после женился и остался жить в поселке Новозавидовский Тверской области.
В 2010 и 2015 годах Жан Грегуар Сагбо избирался в районный совет депутатов. После выхода на пенсию был председателем местного садового некоммерческого товарищества (СНТ).
Местные жители за активную политическую деятельность называли Жан Грегуар Сагбо «русским Бараком Обамой» (экс-президент США).
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