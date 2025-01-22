Умер от последствий инсульта первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо

Умер первый чернокожий депутат России Жан Грегуар Сагбо. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инсульт.

Как пишет Telegram-канал Mash, похороны Жана Грегуара Сагбо состоялись на его родине в Бенине.

Мужчина получил образование в СССР, а после женился и остался жить в поселке Новозавидовский Тверской области.

В 2010 и 2015 годах Жан Грегуар Сагбо избирался в районный совет депутатов. После выхода на пенсию был председателем местного садового некоммерческого товарищества (СНТ).

Местные жители за активную политическую деятельность называли Жан Грегуар Сагбо «русским Бараком Обамой» (экс-президент США).

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