Умер от лейкоза в 81 год монтажер Дон Циммерман, номинированный на «Оскар»

Умер голливудский монтажер и ассистент режиссера Дон Циммерман, известный по работам над фильмами «Рокки», «Танцующий стрелок», «Ночь в музее» и «Люди в черном 3», а также номинированный на «Оскар» за фильм «Возвращение домой». Ему был 81 год.

Причиной смерти стал был острый миелоидный лейкоз, сообщает Variety.

Циммерман не сразу пришел в кино. После окончания школы он изучал ветеринарию, а после работал на заправочных станциях и в страховых компаниях. После того, как друг порекомендовал Циммерману попробовать себя в шоу-бизнесе в качестве ассистента, он оказался на съемочной площадке.

В 1969 году он стал учеником монтажёра музыки и звуковых эффектов на таких проектах, как «Крёстный отец», «Маленький большой человек», «Гавайцы» и других. Позже режиссёр Хэл Эшби взял его к себе помощником.

Свою номинацию в категории «Лучший монтаж» Дон получил в 1979 году за драму с Джейн Фондой и Джоном Войтом «Возвращение домой».

В 2023 году Циммерман получил престижную премию Американской ассоциации киноредакторов за достижения в карьере.

У него остались жена Донна, пятеро детей и семеро внуков.

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